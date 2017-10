Schwäbisch Gmünd | Sonntag, 22. Oktober 2017 Sonntag, 22. Oktober 2017

Pfarrer Sigel nach 24 Jahren verabschiedet

Voll wäre eine unzureichende Beschreibung der „Brücke“ am Sonntagmorgen. Bis in den Vorraum saßen und standen die Gemeindemitglieder, um dem letzten Gottesdienst ihres Pfarrers Karl-​Herrmann Sigel beizuwohnen und sich persönlich, nach 24 Jahren, zu verabschieden.

„Ich bin ganz gerührt, dass ihr so viele seid. Da muss ich vorsichtig sein und aufpassen, dass ich nicht zu heulen anfange“, begrüßte der evangelische Pfarrer Sigel. Markante Frisur, tiefe Stimme – bis in den Ruhestand hinein zeigt er sich unangepasst. Er ist eine Marke. In seinem letzten Gottesdienst zeigte er sich vor allem als überzeugter Prediger, großer Menschenfreund und bewegt vom Abschied nachJahren. Von seiner letzten Predigt in der Brücke berichtet die Rems-​Zeitung in der Montagausgabe.