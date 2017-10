Schwäbisch Gmünd | Sonntag, 22. Oktober 2017 Sonntag, 22. Oktober 2017

Stadt-​Jugendkapelle: Norbert Bausback 40 Jahre Dirigent

Galerie (2 Bilder)

Fotos: rw

Im Programm war nur ein Jubiläum erwähnt – 60 Jahre Gmünder Stadt-​Jugendkapelle. Doch es gab noch ein zweites: Seit 40 Jahren ist Norbert Bausback Dirigent.

So kam es, dass das Herbstkonzert der Stadt-​Jugendkapelle im Predigersaal zugleich zu einer schönen und offensichtlich überraschenden Würdigung des „begnadeten Musikpädagogen“ wurde. So charakterisierte ihn der Erste Bürgermeister Joachim Bläse unter Beifall des Publikums. Das-​jährige Bestehen des Klangkörpers war schon im Mai mit einem Festakt gefeiert worden. In all den Jahren, so der. Vorsitzende Konrad Schmid, sei es das Ziel der Stadt-​Jugendkapelle gewesen, es jungen Menschen zu ermöglichen, ein Musikinstrument zu erlernen – viele Proben, viel ehrenamtliche Tätigkeit gehören dazu. Mehr über Konzert und Ehrung in der RZ vom. Oktober.