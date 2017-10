Schwäbisch Gmünd | Montag, 23. Oktober 2017 Montag, 23. Oktober 2017

14 neue Wohnungen in der Gutenbergstraße

Der erste Neubau, den der Bauverein seit über 20 Jahren erstellt, entsteht in der Gutenbergstraße 115 . Am Montag trafen sich Mitglieder des Bauvereins mit dem Architekten, dem Bauunternehmer und Bürgermeister Julius Mihm zum ersten Spatenstich.

Nach einer über zweijährigen Vorbereitungs– und Planungsphase ist am Montag der Startschuss für ein Wohngebäude gefallen, das vom genossenschaftlichen Bauverein bis zum Frühjahrerstellt wird. Hier entstehenneue Wohnungen. Mehr dazu lesen Sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung.