Ostalb | Montag, 23. Oktober 2017 Montag, 23. Oktober 2017

Dorfgemeinschaft sorgt sich um Spielplatz in Hinterlintal

Galerie (2 Bilder)

Fotos: jh

Perplex waren die Einwohner von Hinterlintal, als plötzlich auf dem Kinderspielplatz des Spraitbacher Ortsteils die Rutsche und das Klettergerüst fehlten. Auf Nachfrage bei der Gemeinde erfuhr die Dorfgemeinschaft, dass die Geräte nicht mehr den Vorgaben des TÜV entsprächen.

Am Donnerstag hat der Gemeinderat die drei Spielplätze bereits auf der Tagesordnung der Sitzung stehen. Da erst dort beschlossen wird, was weiter passieren soll, war auch keine der Sitzung vorgreifende Stellungnahme aus dem Spraitbacher Rathaus zu bekommen. Mehr dazu lesen sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung.