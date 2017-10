Blaulicht | Montag, 23. Oktober 2017 Montag, 23. Oktober 2017

Lenkräder und Steuerelemente gestohlen

Unbekannte haben in der Nacht zum Montag in Spraitbach und Durlangen insgesamt drei geparkte Pkw, Marke BMW, aufgebrochen, Steuerelemente ausgebaut und dadurch einen Gesamtschaden von rund 15 000 Euro angerichtet.

In Spraitbach öffneten Unbekannte in der Hohenstaufenstraße einen BMW und bauten Radio und Navigationssystem aus. In der Hornbergstraße entwendeten die Täter neben dem Navigationssystem auch das Lenkrad. In Durlangen schlugen vermutlich dieselben Täter an einem in der Schützenhausstraße abgestellten BMW eine Fensterscheibe ein und bauten auch hier Lenkrad, Radio und Navi aus. Die Polizei Schwäbisch Gmünd bittet um Zeugenhinweise! Wer hat in Durlangen und Spraitbach in der Nacht zum Montag verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet, die mit den Taten in Verbindung stehen könnten? Hinweise werden unter/​entgegen genommen.