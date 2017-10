Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 24. Oktober 2017 Dienstag, 24. Oktober 2017

18 -​Jährige: Für drei Monate nach Togo

Galerie (1 Bild)

Foto: esc

Kofferpacken ist normal, wenn jemand länger von zu Hause weg sein wird. Aber, dass vieles direkt im Container verschifft wird, ist weniger alltäglich. Die 18 -​jährige Gmünder Abiturientin Gloria Kessler geht für drei Monate nach Togo. Am Montag, 30 . Oktober, geht es los.

Gloria Kessler ist ein junger Mensch, der helfen will. Sie ist offen und neugierig auf die Welt da draußen. Und jetzt, nach dem Abitur, macht sie sich auf dieKilometer lange Reise nach Kpalimé im Süden von Togo für ein freiwilliges Praktikum im Auftrag des Vereins. Sie reist mit einer Delegationsreise des Vereins „Hilfe für Togo“ mit. Mit ihr werden dannLeute die Projekte des vergangenen Jahres dort anschauen. Und nach zwei Wochen werden zwölf davon wieder nach Deutschland reisen. Gloria bleibt alleine dort.Mehr in der Rems-​Zeitung am Mittwoch.