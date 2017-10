Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 24. Oktober 2017 Dienstag, 24. Oktober 2017

Biergarten-​Entwurf gefällt nicht allen

Foto: nb

Eigentlich war alles klar, als sich Anfang August Sarah Kuhn und Andreas Kunz von der Lammbrauerei Untergröningen mit dem Gastronom Hannes Barth auf dem Zeiselberg trafen, um auf die geplante Biergarten-​Gastronomie anzustoßen, die hier im Zuge der Remstalgartenschau geplant ist. Nun könnte – nach einem Anwohnergespräch – der Entwurf nochmals überarbeitet werden.

Eingeladen in den Kleinen Sitzungssaal im Rathaus waren am Montagabend jene Bürger, die in direkter Nachbarschaft zur Biergarten-​Gastronomie wohnen. Und sie alle betonten, dass sie keineswegs ein Problem mit den Planungen an sich haben. Was sie vor allem stört ist die geplante Größe des Gebäudes. Und auch nach zweieinhalbstündiger Diskussion waren nicht alle glücklich mit den Plänen und den erfolgten Kompromissvorschlägen. Welche Vorschläge gemacht wurden und wie die weitere Vorgehensweise ist, das steht am Dienstag in der Rems-​Zeitung.