„Gemeinsam evangelisch sein in Gmünd“

Beschlossen wurde die Fusion der fünf evangelischen Teilkirchengemeinden im März 2015 , ab 1 . November nun wird es nur noch eine einzige Evangelische Kirchengemeinde Schwäbisch Gmünd geben.

Abgeschlossen sein wird der langwierige Prozess der Fusion aber auch dann noch nicht. Das gemeinsame Gemeindebüro etwa wird frühestens ab Frühjahr die zentrale Anlaufstelle der evangelischen Bürger der vier Wohnbezirke sein. Dekanin Ursula Richter sprach beim Pressegespräch am Montag, zu dem Vertreter der Gesamtkirchengemeinde und die Pfarrer gekommen waren, von einer arbeitsintensiven Zeit, die hinter den fünf evangelischen Kirchengemeinderatsgremien liegt. Was alles neu ist, was noch ein wenig Zeit in Anspruch nimmt und welche Änderungen sich für die Bürger ergeben, das steht am Dienstag in der Rems-​Zeitung.