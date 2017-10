Kultur | Dienstag, 24. Oktober 2017 Dienstag, 24. Oktober 2017

Konzert „Große Momente“ im Kloster Lorch

Foto: ur

Große Momente, so der Titel des mit tosendem Beifall belohnten Konzertes des Konzertchors „Klangreich“ aus Ulm, bescherte der „Runde Kultur Tisch Lorch“ dem Publikum in der Lorcher Klosterkirche.

Bis auf den letzten Platz ausverkauft war die Klosterkirche, die wieder einen idealen Rahmen für dieses fulminante Chorerlebnis mit den eindrucksvollen Arrangements des Chorleiters Markus Romes und den Topmusikern der Staatsorchester Stuttgarts und Münchens bot.Das Programm enthielt Kompositionen, die „goldene Momente“ im Leben eines Menschen, Lebensstufen von Geburt bis zum Tod und schließlich der Wiedergeburt in Musik darstellten, eingebettet in Übersetzungen zugrunde liegender Lyrik und Prosa des Chor-​Repertoires. Die Lebensmelodien stammten aus dem Mittelalter, der Renaissance, der Romantik, der Klassik, der Moderne, bis hin zur Sparte Pop. Mehr über dieses Konzert in der RZ vom. Oktober.