Ostalb | Dienstag, 24. Oktober 2017 Dienstag, 24. Oktober 2017

Mackilohalle in Mögglingen: Pflegeleichte Umgebung

Galerie (1 Bild)

Foto: rw

Vier Varianten zur Außengestaltung der Mackilohalle lagen dem Gemeinderat vor. Sie soll pflegeleicht sein, diese Route gaben das Gremium und der Förderverein vor. Vorgesehen ist dennoch ein aufgewerteter Eingang. Die Nordseite wird barrierefrei und im Niveau angeglichen.

Landschaftsarchitektin Sigrid Bombera hatte die Varianten erarbeitet. Was in der Sitzung am Freitag einstimmig beschlossen wurde, stellten sie jetzt bei einem Ortstermin vor. Die Bauarbeiten an der Mackilohalle setzten den vorhandenen Außenanlagen zu, sie hätten in jedem Fall wieder hergestellt werden müssen. Diese Gelegenheit ist der Anlass zu einer partiellen Neugestaltung aus ästhetischen, vor allem aber aus funktionalen Gründen.„Eher weniger Pflaster, dafür mehr Asphalt“ wird es geben, sagt Bürgermeister Adrian Schlenker. Die Wege zum Eingang werden übernommen, der Baum zum Parkplatz hin wird freigestellt, die teils verdeckten, aber noch ziemlich neuen Leuchten, die auch im benachbarten Baugebiet aufgestellt werden, werden versetzt. Mehr in der RZ vom. Oktober.