Die Geschichte des Jagdschlosses auf dem Hirschrain

Auch wenn es viele Jahre sind, die Heinz Bohn aus Essingen und Jan Ruben Haller aus Bartholomä trennen, eines haben sie gemeinsam: Die Freude an der Ahnenforschung. Die hat auch dazu geführt, dass sie gemeinsam ein Buch auf den Markt gebracht haben, in dem jahrelange Arbeit steckt: „Herzog Friedrich Paul Wilhelm von Württemberg und sein Jagdschloss auf dem Hirschrain bei Bartholomä“.

Wer jemals selbst Ahnenforschung betrieben hat, der hat eine leise Ahnung davon, wie zeitraubend sein kann, was Bohn und Haller im Vorfeld ihrer jetzigen Buchveröffentlichung gemacht haben. „Das Buch beschränkt sich auf historische Tatsachen, es soll auch ein Nachschlagewerk sein“, erklärt Heinz Bohn, der vorJahren damit begonnen hat, sich mit der Geschichte der Freiherren von Woellwarth zu beschäftigen. Wie er und Jan Ruben Haller zur Ahnenforschung kamen und was sie bewegt hat, das Buch zu schreiben, das steht am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.