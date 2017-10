Kultur | Mittwoch, 25. Oktober 2017 Mittwoch, 25. Oktober 2017

Gmünder Museum im Prediger: Hechelmanns Engel

Demnächst bricht wieder die Zeit der massenhaften Rauschgoldengel an. Flügelwesen anderer Art präsentiert das Museum im Prediger: Bronzen, Gemälde und Zeichnungen von Friedrich Hechelmann.

Die Gmünder sind von Engeln reichlich umgeben: Einer, Fehrles Erzengel Michael, hebt auf dem Kriegerdenkmal am Marktplatz die Hand mit dem Flammenschwert, andere, ebenfalls von Fehrle, stehen im Nordportal des Münsters. Nicht zu vergessen die monumentalen Engelsfiguren von Wilhelm Widemann in der Dauerausstellung des Museums, deren Originale einst zum Schmuck des Berliner Doms gehörten. Verkündigungsengel gibt es in jeder Kirche, und einen Schutzengel sollte man im Alltag ohnehin als Begleiter haben.Also, Engel sind vertraute Wesen. Doch diese hat man noch nicht gesehen: In ihrer Anmutung sind sie ungeheuer monumental – dabei handelt es sich überwiegend um Kleinplastiken. Friedrich Hechelmann () wurde bekannt für seine Buchillustrationen und seine visionären Bilder zu den Themen Wasser und Natur – mit denen erbereits eine Ausstellung im Gmünder Museum hatte –, setzte sich immer auch mit der Bildhauerei der Antike auseinander. Mehr über die Ausstellung in der RZ vom. Oktober.