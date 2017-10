Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 25. Oktober 2017 Mittwoch, 25. Oktober 2017

Parken und Parkplätze in Schwäbisch Gmünd

Galerie (1 Bild)

Foto: hs

Expertengespräche, Offstreet-​Parken (im Parkhaus), Onstreet-​Parken (draußen), Parkkultur in Gmünd und Nutzerbefragung – das gehörte zur Untersuchung des ruhenden Verkehrs durch das Fraunhofer-​Institut. Unter den Erkenntnissen auch diese: „Alles eine Frage der Kommunikation.“

Die Ergebnisse der Untersuchung stellte Dr. Bernd Bienzeisler im Gemeinderat vor. Die Datenbasis lieferte eine Befragung vonNutzern auf den Straßen der Innenstadt und in den Parkhäusern im September, an derehrenamtliche Helfer mitwirkten.Prozent der Befragten hatten GD– oder AA-​Kennzeichen am Auto.Schlüsselerkenntnisse der Expertengespräche waren: Ein Parkraumkonzept für Gmünd sollte einfach und unkompliziert sein, innerstädtischer Parkraum sei systematisch zu bewirtschaften und zu kontrollieren, Parkverkehr sollte in Parkhäuser umgeleitet werden. Mehr in der RZ vom. Oktober.