RV Lorch darf Wanderpokal behalten

Vor kurzem fand das 26 . Pokalfahren in der Glück-​Auf-​Halle in Aalen-​Hofen statt. Die einzelnen Lorcher Sportler kämpften hier nicht nur um Einzeltitel und persönliche Bestleistungen, sondern auch die Mannschaftswertung wurde mit dem Wanderpokal ausgezeichnet.

Der Wettkampf begann umUhr mit den Schülerinnen U. Hier startete Andrea Eugster, die ohne Probleme ihr neues Programm durchfuhr und hierfür den zweiten Platz mit persönlicher Bestleistung vonPunkten erhielt. Daser Paar hatte gegenUhr seine Premiere. Miriam und Andrea Eugster starteten bei dener Kunstfahren Schülerinnen USie fuhren ihr Programm sauber durch und erhieltenPunkte, was zugleich auch den ersten Platz bedeutete. Bei dener Juniorinnen Ukonnten Katja und Sonja Hinderer wegen Krankheit nicht starten, so erreichte das zweite Lorcher Paar Paula Feuchter und Lara Gehring mit persönlicher Bestleistung vonPunkten den ersten Platz.Die gemeldetener Einrad Juniorinnen konnten wegen Krankheit auch nicht starten. Die größte startende Gruppe waren dieer Kunstrad Schülerinnen D (bis acht Jahre). Hier ging Sophie Wangler, die ihren ersten Start bei einer Meisterschaft hatte, an den Start. Sie fuhr ihr Programm mit Bravour durch und erhielt für nurPunkten Abzug den dritten Platz und konnte sich somit über einen Einzelpokal freuen.Nach der Pause ging es sofort weiter mit dener Schülerinnen U. Miriam Eugster hatte etwas Pech bei ihrem Programm. Sie erhieltPunkte, was für sie persönliche Bestleistung und den zweiten Platz bedeutete. Sina Wanner ging anschließend auf die Wettkampffläche, sie startete bei dener Schülerinnen U. Trotz Zeitprobleme am Ende, konnte Sina mit persönlicher Bestleistung vonPunkte den zweiten Platz ausfahren und freute sich, dass sie einen Pokal erhielt, da sie eigentlich auf dem vierten Platz aufgestellt war.Mehr in der RZ am. Oktober.