BMW-​Club Gmünd feiert 60 -​jähriges Jubiläum

60 Jahre alte Autos sieht man selten auf der Straße fahren, einen 60 Jahre alten BMW-​Automobilclub gibt es nur einmal auf der ganzen Welt: In Schwäbisch Gmünd. Ein Rückblick und ein Ausblick auf 60 Jahre weiß-​blaues Autofahren.

Wer im Internet stöbert, findet einen BMW-​Club, der älter alsJahre ist, und auch der behauptet, der älteste BMW-​Club der Welt zu sein. Nämlich der BMW-​Club Düsseldorf. Der wurdeals Automobil– und Motorradclub gegründet. „Das ist der Unterschied“, sagen Wolfgang Schindler und Detlef Selke, die beiden Vorstände des BMW-​Club Schwäbisch Gmünd. „Wir sind als reiner Automobilclub gegründet — ohne Motorräder!“Doch der Gmünder Club hat ganz andere Probleme: Mit nur nochMitgliedern kämpft man ums Überleben. „Wir sind kein elitärer Club, bei uns kann sich jeder wohl fühlen und die Freizeit genießen“, sagen die beiden und hoffen, dass der eine oder andere BMW-​Fahrer dieEuro Jahresbeitrag übrig hat, und dem Verein beitritt.Das-​jährige Jubiläum hat man gebührend im Deutschen Kaiser in Heubach gefeiert und auf die vergangenen sowie auf die weiteren Jahre Vereinsleben angestoßen. Ausführlicher Bericht am Freitag in der Rems-​Zeitung.Wer mehr über den Club wissen will, kann sich im hier informieren.