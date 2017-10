Kultur | Donnerstag, 26. Oktober 2017 Donnerstag, 26. Oktober 2017

Kulturwintermagazin der Rems-​Zeitung

Wer kulturelle Veranstaltungen liebt, der muss auch in den kommenden Wintermonaten nicht darauf verzichten. Dass jede Menge geboten ist in der Region, das zeigt auch ein Blick in das aktuelle Kulturwintermagazin der Rems-​Zeitung.

Nicht nur in den größeren Städten wird kulturell viel geboten. Auch an einigen kleinen fast verwunschenen Orten wie der Zachersmühle oder der Oberen Roggenmühle wird sie zu erleben sein — die Magie, die allein schon von einer Stimme oder einem Kunstwerk ausgehen kann. Eine Vielzahl von kulturellen Genussmomenten wartet darauf, entdeckt zu werden. Einen Überblick über die wichtigsten kulturellen Veranstaltungen in der Region gibt das Kulturwintermagazin, das am Freitag der Rems-​Zeitung beiliegt.