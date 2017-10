Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 26. Oktober 2017 Donnerstag, 26. Oktober 2017

Runder Tisch „Energiesparen“

Energiesparen geht alle an. Nicht zuletzt aufgrund der Klimaveränderung. Doch das Interesse an einer Info– Veranstaltung der Stadtverwaltung am Donnerstagabend in der Gmünder Uhrenstube war leider nicht allzu groß.

Der Klimaschutzbeauftragte der Stadt, Michael Schlichenmaier, konnte als Referent den Geschäftsführer des Energiekompetenz-​Zentrums Ostalb e.V. (EKO), Ralf Bodamer, begrüßen. Das Beratungszentrum befindet sich in Böbingen und die drei Energieberater werden rundMal jährlich bei Privatpersonen, Firmen und Kommunen bezüglich energetischer Einsparungsmaßnahmen beraterisch tätig.Der „Runde Tisch" sollte dazu dienen, dass die Schulen auf die Angebote des EKO aufmerksam gemacht werden und dass man weiß, dass Mittel vom Land und vom Bund zur Verfügung stehen, um solche Projekte gestalten zu können.Mehr dazu am Freitag in der Rems-​Zeitung.