Freitag, 27. Oktober 2017

Verleger Meinrad Sigg ist tot

Zwei Monate vor seinem 80 . Geburtstag ist Meinrad Sigg, der geschäftsführende Gesellschafter und Leiter der Redaktion der Rems-​Zeitung in Schwäbisch Gmünd, am Donnerstagabend völlig überraschend verstorben.

Meinrad Sigg hat bereits Anfang derer-​Jahre als gleichberechtigter Gesellschafter neben seiner Mutter Rosa Sigg die Geschäftsleitung der ältesten noch erscheinenden Tageszeitung in Baden-​Württemberg übernommen. Zuvor hatte er sich nach seiner Ausbildung als Schriftsetzer in verschiedenen Verlagen seine ersten Sporen verdient. Im Geiste seines Vorbilds Wilhelm Baur, des früheren Verlegers der Badischen Neuesten Nachrichten, war er an sechs Tagen in der Woche im Verlag und seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit Rat und Tat stets ein Vorbild. Für Meinrad Sigg standen stets die Leser im Mittelpunkt seines Handelns. Auch im Zeitalter des Internets hat er den Glauben nie daran verloren, dass eine gut gemachte Lokalzeitung weiterhin eine Zukunft haben wird. Für sein soziales Engagement erhielt er den Verdienstorden der italienischen Republik sowie das Bundesverdienstkreuz verliehen.