Schwäbisch Gmünd | Freitag, 27. Oktober 2017 Freitag, 27. Oktober 2017

Wochenende: Mein erster Zucchino

Das Wochenende naht — für manche mit einem Brückentag sogar ein ganz langes Wochenende. Auf alle Fälle wieder ein lesenswertes Wochenende, denn 16 Seiten Beilage warten auf die Leser/​innen der Rems-​Zeitung.

Kann man eine städtische Brache in einen grünen Garten verwandeln? Dieser Frage gehen wir in der Titelgeschichte nach und kommen zu dem Ergebnis: Man kann! Und dabei kann man sogar einiges erleben. Genau wie beim „Leidensbericht“ in der Rubrik Mensch+Technik wo erzählt wird, was der Wunsch nach einer Telefon-​Flatrate auslösen kann. Dazu wie immer Rätsel, Comic und acht Reiseseiten. Viel (Lese)Vergnügen.