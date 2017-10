Schwäbisch Gmünd | Freitag, 27. Oktober 2017 Freitag, 27. Oktober 2017

Zirkusvorstellung vor dem Rathaus

Fotos: esc

Um den Menschen richtig Lust auf das Gastspiel des Zirkus Charles Knie auf dem Schießtalplatz zu machen, gab es am Freitag früh eine ganz besondere Kostprobe. Vor dem Rathaus zeigten mehrere Artisten eine kurze Vorstellung.

Noch bevor sie zwei Vorstellungen in Heidenheim am Freitag geben mussten, präsentierten sich Artisten vom Zirkus Charles Knie vor dem Gmünder Rathaus. Begleitet von den Charles Knie Dancers gaben die Messoudi Brothers eine Kostprobe ihrer Handstandartistik. Zwei weitere Artisten zeigten derweil, wie viel Vertrauen sie zueinander haben. Mit rasantem Schwung drehte sich das Duo Medini auf einer kleinen runden Plattform – und auf Rollschuhen. Mehr zum Zirkus vor dem Rathaus lesen Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung.