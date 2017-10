Ostalb | Sonntag, 29. Oktober 2017 Sonntag, 29. Oktober 2017

70 Jahre Kreislandfrauenverein Schwäbisch Gmünd

Foto: dw

Seine Gründung vor 70 Jahren feierte der Kreisverband der Landfrauen mit Delegationen aus zwanzig Ortsvereinen und zwei Schwungfedergruppen am Samstagabend. Dazu gab es ein Unterhaltungsprogramm mit Grußworten und gemeinsamem Essen im Mutlanger Tanzsportzentrum Disam.

Von den insgesamtMitgliedern waren mehr alsLandfrauen und einige „Landmänner“ zum Festabend gekommen. Sämtliche Grußwortredner hoben die Stärken der Landfrauenvereine hervor: Gemeinsamkeit, Zusammenhalt und die Fürsorge. Das hartnäckige Klischee von der „altmodischen Landfrau“ wurde an diesem Abend völlig ausgehebelt — nicht zuletzt durch das flotte Programm. Was bei der Jubiläumsfeier los war, steht natürlich in der Rems-​Zeitung vom. Oktober.