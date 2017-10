Sport | Sonntag, 29. Oktober 2017 Sonntag, 29. Oktober 2017

Normannia patzt wieder gegen Aufsteiger

Kräftig blies der Wind den Normannen am Samstag ins Gesicht. Aber nicht nur witterungsbedingt hatte der FC Normannia Gmünd nach dieser 0 : 3 -Niederlage einiges zu verarbeiten. Es gibt Tage, da geht aber auch gar nichts zusammen, so einen Tag hatten die Gmünder in Rutesheim erwischt.

Die Gastgeber hatten mit Bedacht ihren Kunstrasen als Spielstätte auserkoren. Zum einen ließ sich auf dem engen Platz der Raum in der Defensive besser zustellen und zum anderen hatten die Gästespieler mit dem seifigen Untergrund gehörige Probleme und rutschten immer wieder aus. Ein Umstand, den Rutesheim zum Sieg nutzen konnte. Ein Name hatte im Vorfeld in der Spielvorbereitung der Normannen immer wieder für Überlegungen gesorgt: Gianluca Crepaldi, der Torjäger der Rutesheimer. Doch dessen Name tauchte gar nicht auf dem Spielberichtsbogen auf, was offensichtlich die Mannen von Trainer Holger Traub glauben ließ, die positive Serie ließe sich auch mit angezogener Handbremse fortsetzen. Zumindest hatte es den Anschein, dass die Gmünder bis zum Rückstand das Spiel nicht mitProzent angingen. So riss auch die positive Serie von acht ungeschlagenen Spielen in Folge – zuletzt hatte der FCN am. August verloren. Allerdings hielt eine andere Serie, denn keines der fünf Spiele in der Vorrunde gegen einen Aufsteiger konnte man gewinnen. Mehr dazu in der RZ vom. Oktober.