Erster Saisonsieg des FC Bargau

Im siebten Spiel dieser Landesliga-​Saison ist dem FC Bargau der erste Sieg gelungen. Durch ein spätes Tor in der 90 . Spielminute von Oliver Istel gewann der Aufsteiger daheim gegen den TSV Weilimdorf verdient mit 2 : 1 . Die Mannschaft hat sich nie aufgegeben und die Vorgaben von Trainer Stefan Klotzbücher vorbildlich umgesetzt.

4

Die Bargauer starteten forsch in dieses Heimspiel, der frühe Führungstreffer sorgte für einen Start nach Maß. Bereits die erste eindeutige Torchance konnte Neuzugang Luciano Falcone nach einer Flanke von Tobias Klotzbücher eiskalt zumausnutzen.Die erste Halbzeit war im weiteren Verlauf bestimmt durch Mittelfeldaktionen beider Mannschaften, die aber zu wenig zwingenden Torraumszenen führten. Bis zur ersten nennenswerten Möglichkeit des TSV Weilimdorf dauerte es bis zur. Minute, ein Heber von Carmine Pescione landete über dem Bargauer Tor. Die Hausherren versäumten es in den verbleibendenMinuten bis zur Halbzeit, das mögliche zweite Tor nachzulegen. Dies sollte sich schnell rächen.Zu Beginn der zweiten Hälfte konnte der FC Bargau in der Abwehr den Ball nicht eindeutig klären und wurde eiskalt erwischt. Pescione war der Nutznießer und erzielte in der. Minute das. Im Anschluss hatte der TSV Weilimdorf seine beste Phase im gesamten Spiel und drängte auf die-Führung. Mehr dazu in der RZ vom. Oktober.