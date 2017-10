Rems-Murr | Dienstag, 03. Oktober 2017 Dienstag, 03. Oktober 2017

Unwetterschäden im Rems-​Murr-​Kreis

Am Dienstagmorgen ab etwa 6 Uhr kam es wegen einer durchziehenden Unwetterfront zu einigen Schäden im Rems-​Murr-​Kreis. Neben umgestürzten Bauzäunen in Waiblingen und Plüderhausen, kam es zur Fahrbahnüberflutung der Heinrich-​Hertz-​Straße in Backnang. Hier stand das Wasser kurzzeitig bis zu 30 cm hoch.

Auf der B, zwischen dem Teiler B/​Bund der AS Weinstadt-​Endersbach ereignete sich gegenUhr, in Richtung Aalen ein Verkehrsunfall, bei dem der-​jährige Fahrer eines BMW wegen Aquaplaning ins Schleudern kam und gegen die rechte Schutzplanke prallte.Der Bereich um Schorndorf und Winterbach war von starken Windböen offenbar besonders betroffen. In der Friedrichstraße in Winterbach wurden mehrere Dächer vom Sturm beschädigt und teilweise abgedeckt. In der Neuen Gasse stürzte ein Baum auf ein geparktes Auto. Die Schadenshöhe kann hierzu noch nicht beziffert werden. In der Schorndorfer Straße wurden ein Trampolin und eine Mülltonne auf die Straße geweht, richteten aber offenbar keinen Schaden an.In Schorndorf wurde ein Hausdach in der Jahnstraße zum Teil abgedeckt und in der Anemonenstraße wurde ein Baum abgeknickt und drohte auf ein Haus zu fallen. Der Baum musste von der Feuerwehr gesichert und anschließend gefällt werden. Ein umgestürzter Baum musste bei Plüderhausen zwischen dem Kreisverkehr und der Anschlussstelle der Bbeseitigt werden.