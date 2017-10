Blaulicht | Dienstag, 03. Oktober 2017 Dienstag, 03. Oktober 2017

Verpuffung bei Pizzadienst: Viele Gmünder wurden aus dem Schlaf gerissen

Fotos: Heino Schütte

Zahlreiche Menschen im Bereich der südlichen Gmünder Innenstadt sind in der Nacht zum Dienstag (Feiertag Deutsche Einheit) durch ein heftiges Explosions– und Splittergeräusch aus dem Schlaf gerissen worden. Auch von einem Wohnhausbrand war in den ersten Notrufen die Rede.

In der Rettungsleitstelle gingen nach dem heftigen Knall mit Splittergeräusch gegenUhr etliche Notrufe ein. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei eilten unter Einsatzleitung von Kommandant Uwe Schubert mit starken Kräften in die Rechbergstraße. Dort fanden sie ein Wohn– und Geschäftshaus mit einem zerstörten Schaufenster an einem Anbau vor. Die Fahrbahn war übersät von großen und kleinen Glassplittern sowie Papier– und Kartonfetzen, die zum Teil bis auf gegenüberliegend geparkte Autos geflogen waren. Erste Hinweise deuten also auf eine Explosion oder aber auch „nur“ auf eine Verpuffung hin, die sich in den Räumen eines Pizzadienstes im Erdgeschoss des Anbaus abgespielt haben muss. Zum Glück gibt es keine Verletzten. Die Feuerwehr brachte einen Hochdrucklüfter in Stellung. Ein offenes Feuer war jedoch nicht entstanden. Die Ursache der Explosion/​Verpuffung ist zur Stunde (früher Dienstagmorgen) noch unklar. Beamten der Kriminalpolizei haben unmittelbar die Ermittlungen aufgenommen, suchen auch nach denkbaren Einbruchspuren. Die Feuerwehr befreite die Fahrbahn von den vielen Scherben.