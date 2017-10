Schwäbisch Gmünd | Montag, 30. Oktober 2017 Montag, 30. Oktober 2017

„Churchnight“ des Kirchenbezirks in der Johanniskirche

Galerie (7 Bilder)

Fotos: gbr

Bewegt und bewegend – mit diesen Worten lässt sich die „Churchnight“ im 500 . Jahr seit der Reformation auf einen kurzen Nenner bringen. Sie fand zentral für den gesamten evangelischen Kirchenbezirk heuer am Vorabend des Reformationstags in der Gmünder Johanniskirche statt.

Die zunächst aufgestellten Stühle reichten nicht aus, um allen Besucherinnen und Besuchern Platz zu bieten, so dass weitere herbei geschafft wurden. Bewegt war der Gottesdienst, weil die Jugendlichen nicht die ganze Zeit andächtig auf diesen Stühlen saßen, sondern sich zwischendurch an verschiedenen Stationen mit Kernthemen des christlichen Glaubens befassen. Wer mehr über die Veranstaltung wissen möchten: Ein Blick in die Ausgabe der Rems-​Zeitung am. November lohnt sich!