Mittwoch, 04. Oktober 2017

Kampfkunst-​Großmeister treffen sich in Gmünd

Foto: wjjf

Vor etwas mehr als einem Jahr wurde in Rom bei der Neustrukturierung des Kampfkunst-​Weltverbands WJJF/​WJJKO Sepp Oberhollenzer zu einem der fünf Vizepräsidenten gewählt, die jeweils für einen Kontinent zuständig sind. Nun hat Oberhollenzer die Länderchefs aus Europa dazu eingeladen, in Gmünd ihr Wissen und Können zu teilen.

Bei diesem Seminar in der Großsporthalle stehen traditionelle Selbstverteidigungstechniken, basierend auf der Kampfkunst der japanischen Samurai, im Mittelpunkt. „Aber das traditionelle Budo, der Weg des Ritters, ist viel mehr als nur eine effektive Art der Selbstverteidigung“, machte der Gmünder Sportpionier Oberhollenzer im Gespräch mit der Rems-​Zeitung deutlich. „In unserem Verband lebt man noch die traditionellen Werte und Tugenden!“ Welche Tugenden gemeint sind und warum es sich lohnt, sie auch heute noch zu vermitteln, erläutert Oberhollenzer in einem Gespräch mit der Rems-​Zeitung — zu lesen in der Ausgabe vom. Oktober.