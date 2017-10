Kultur | Mittwoch, 04. Oktober 2017 Mittwoch, 04. Oktober 2017

Lions-​Club Gmünd-​Stauferland: Benefizkonzert

Wer blendete Bach? Wer enthauptete Haydn? Wer half Hector Berlioz? Was geschah mit Glenn Miller? Fragen über Fragen stellte die Präsidentin des Lions Clubs Gmünd-​Stauferland, Kathrin Bechstein.

Geheimnisvoll und zugleich humorvoll werden bei der diesjährigen Benefizsoiree des Lions-​Clubs Gmünd-​Stauferland wahre Kriminalgeschichten dargeboten. Reichlich garniert mit der Musik dieser genialen Komponisten werden alle Fragen am Samstag,. Oktober,Uhr, im Prediger beantwortet. Die Gmünder Öffentlichkeit kann live an der Aufklärung rätselhafter Todesfälle und Kriminalgeschichten berühmter Komponisten teilhaben. Mit dabei: Hans-​Peter Stenzl. Mehr darüber in der RZ vom. Oktober.