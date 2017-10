Ostalb | Mittwoch, 04. Oktober 2017 Mittwoch, 04. Oktober 2017

Ostalbkreis steht unter Kostendruck — auch beim ÖPNV

Foto: gbr

Mit dem ÖPNV, mit der Schülerbeförderung sowie mit Kliniken und Berufsschulen befasste sich der Kreistag in seiner aktuellen Sitzung. Dabei kam zum Ausdruck, dass in diesen Bereichen keineswegs alles in bester Ordnung ist. Vor allem die Kosten machen dem Kreis zu schaffen.

Trotz weiterhin komfortabler wirtschaftlicher Rahmenbedingungen sieht Landrat Klaus Pavel drei Bereiche als „brutal gefährlich“ für die Entwicklung der Kreisfinanzen an: die Defizite beim ÖPNV, bei der Schülerbeförderung und bei den Kliniken. Das hat er am Dienstag im Ausschuss für Bildung und Finanzen des Kreistags deutlich gemacht. Möglichen Verbesserungen in Höhe vonMillionen Euro könnten im KreisetatVerschlechterungen in Höhe vonMillionen Euro gegenüber stehen. Was dies konkret bedeutet, was die Ursachen dafür sind und wie sich Kreisräte dazu äußern, steht in der Rems-​Zeitung vom. Oktober.