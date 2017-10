Sport | Mittwoch, 04. Oktober 2017 Mittwoch, 04. Oktober 2017

Schwimmen: Hans-​Peter Sick ist tot!

Am Dienstag ist nach langer schwerer Krankheit der langjährige Pressewart des Schwimmvereins Schwäbisch Gmünd, Hans-​Peter Sick, im Alter von 66 Jahren gestorben.

Seitgehörte er dem Schwimmverein an und war sowohl als Sportler als auch als Berichterstatter unter seinem Kürzel „srk“ über viele Jahre für den Verein unermüdlich im Einsatz. Über viele Jahre war er auch im Schwimmverband Württemberg, dem deutschen Schwimmverband und der Europäischen Schwimmvereinigung als Berichterstatter und Mitorganisator von Großveranstaltungen, insbesondere der Masters, nicht wegzudenken.Noch bei den Schwimm-​Weltmeisterschaften im Juli in Budapest, an der um ein Haar Henning Mühlleitner teilgenommen hätte, war er täglich im Pressezentrum tätig. Der Schwimmverein Gmünd verliert mit Hans-​Peter Sick einen langgedienten Ehrenamtlichen, der überJahre lang für die Pressearbeit des Vereins verantwortlich war. Die Schwimmerfamilie wird ihn sehr vermissen.