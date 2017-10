Ostalb | Donnerstag, 05. Oktober 2017 Donnerstag, 05. Oktober 2017

Heubach: Ausstellung über das Miteinander der Kulturen

Galerie (1 Bild)

Foto: gbr

„Was glaubst denn du?“ — so fragt die Mitmachausstellung, die einen Beitrag für den Dialog zwischen Christen und Muslimen leisten möchte. Sie ist ab dem 6 . Oktober in der Stadthalle zu sehen und schließt mit einem interkulturellen Fest, das am Samstag, 14 . Oktober zwischen 17 und 19 Uhr in Gestalt eines Begegnungsabends in der Stadthalle gefeiert wird.

6

Die Muslimische Gemeinde und die drei christlichen Konfessionen ind er Stadt unterm Rosenstein kommen dabei zu Wort und es wird bei Musik, kleinen kulinarischen Köstlichkeiten und einer kreativen Aktion Gelegenheit geben, einander als Menschen in den jeweiligen Religionen noch besser kennenzulernen. Alle Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, und der Eintritt ist frei. Was diese Ausstellung so besonders macht und warum speziell Heubacher Muslime großen Wert auf ein harmonisches Miteinander legen, steht am. Oktober in der Rems-​Zeitung!