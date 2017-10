Ostalb | Donnerstag, 05. Oktober 2017 Donnerstag, 05. Oktober 2017

Lorch: Gedankenspiele über P+R-Platz

Foto: rw

Der PPlatz am Lorcher Bahnhof ist hochattraktiv, nicht nur für die Lorcher selbst, sondern für Pendler vor allem aus Schwäbisch Gmünd und seinem nördlichen Umland. Er war mal wieder Thema im Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt.

Lorch gehört zum Verkehrsverbund VVS, aber nicht zur Region Stuttgart. Der zweiteilige PPlatz, auf dessenPlätzen man das Auto kostenlos abstellen kann, ist meistens schon früh am Morgen gefüllt.Die Anwohner in den umgebenden Straßen wiederum nehmen wahr, dass Pendler dort parken und die Verhältnisse enger werden. Seit Novemberhat sich der Gemeinderat wiederholt mit dem Sachverhalt befasst. Man merkte, so Bürgermeister Karl Bühler, dass bei allen Überlegungen „immer wieder neue Situationen auftauchen, die in Abhängigkeit voneinander stehen.“ Damit befasste sich der Ausschuss: PParken gegen Gebühr und Anwohnerparken in den Wohnstraßen. Mehr in der RZ vom. Oktober.