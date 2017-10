Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 05. Oktober 2017 Donnerstag, 05. Oktober 2017

Musik in Gmünder Kneipen

Galerie (1 Bild)

Foto: RZ-​Archiv

Am Freitag, 6 . Oktober, ist es wieder soweit. Um 21 Uhr fällt der Startschuss für die „Nacht der Nächte“ und die Veranstaltung „Musik in Gmünder Kneipen“ in der Schwäbisch Gmünder Innenstadt geht in die 27 . Runde.

Der Boom ist ungebrochen und die „Musik in Gmünder Kneipen“ ist aus dem Veranstaltungskalender Gmünds nicht mehr wegzudenken. Auch in diesem Jahr geben dieBands und neun DJs inLokalen wieder „Vollgas“ und präsentieren eine bunte Palette der verschiedensten Musikrichtungen. Alle Musikbegeisterten sind herzlich zum Bummeln und Verweilen in die Kneipen, Lokale und Cafés der Gmünder Innenstadt eingeladen und dies, wie seit dem Jahr, bei freiem Eintritt. Das gesamte Veranstaltungs-​Programm finden Sie in der Rems-​Zeitung am Freitag,. Oktober.