Ostalb | Donnerstag, 05. Oktober 2017 Donnerstag, 05. Oktober 2017

Remsbahn: Wie Go-​Ahead die Übernahme vorbereitet

In der 156 -​jährigen Geschichte der Remsbahn wird exakt zum 9 . Juni 2019 mit dem Verkehrsunternehmen Go-​Ahead ein neues Kapitel aufgeschlagen.

Das in Großbritannien beheimatete Verkehrsunternehmen Go-​Ahead übernimmt zu diesem Stichtag den Regionalverkehr von der Deutschen Bahn AG. Dazu wurde jetzt für Baden-​Württemberg ein Tochterunternehmen aus der Taufe gehoben. Die Go-​Ahead Baden-​Württemberg GmbH hat ihre Zentrale mit Geschäftsstelle und Schulungszentrum in in Stuttgart. Dr. Peter Raue ist Geschäftsführer, mithin zukünftig wichtigster Gesprächs– und Verhandlungspartner auch für die Kommunalverwaltungen und Gremien im Remstal. Mit Erwartung und Spannung blicken vor allem tausende Pendler und andere Bahnfahrer der neuen Ära entgegen, zumal es in den letzten Monaten zu viel Verärgerung über Zugausfälle, Verspätungen und anderen Pannen im Betrieb der Remsbahn durch die Regionaltochter der Deutschen Bahn AG gekommen war. Die Rems-​Zeitung besuchte die fürs Remstal zuständige neue Regionalzentrale von Go-​Ahead und ließ sich von Dr. Peter Raue und Pressesprecher Erik Bethkenhagen erklären, wie die gewaltige Herausforderung der Übernahme der Remsbahn bewältigt wird. Ausführlicher Bericht mit vielen Infos dazu am Freitag in der Rems-​Zeitung.