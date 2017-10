Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 05. Oktober 2017 Donnerstag, 05. Oktober 2017

Thesen für die „Gmünder Charta der Gemeinsamkeit“

Am vergangenen Dienstag hat Gmünds Oberbürgermeister Richard Arnold bei der Feierstunde zum Tag der Deutschen Einheit im Stadtgarten „aus heiterem Himmel“ von einer „Gmünder Charta der Gemeinsamkeit“ gesprochen. Doch gibt es diese Charta, und wer hat sie verabschiedet, oder wer hat sie überhaupt erarbeitet? Die Rems-​Zeitung hat nachgehakt.

OB Arnold will die Charta unter die Vereine, Kirchen, Organisationen, Menschen tragen. Sein Vorschlag soll aufgegriffen und diskutiert werden. Die Charta kann bei der Stadt Schwäbisch Gmünd (Frau Aubele) abgeholt werden. Sie soll auch auf der Internetseite der Stadt veröffentlicht werden. Nachfolgend der vollständige Text:THESEN FÜR DIE „GMÜNDER CHARTA DER GEMEINSAMKEIT“Schwäbisch Gmünd bietet Heimat, Haltund Geborgenheit für die hier lebenden Menschen.Das Wappen steht als Symbol für die Stadtgemeinschaftmit den Wertevorstellungen,die sich nicht zuletzt aus der Tradition der freien Reichsstadtmitjähriger Geschichte entwickelt haben.Zu den Grundprinzipien unseres Zusammenlebensgehört die Solidarität.Es muss daher unser Ziel sein, dass alle Menschen,die hier leben, Verantwortung für ihre Stadtund die Menschen darin empfinden.Wir sind alle Teil einer Gesellschaft,die sich offen, demokratisch, liberal, gleichberechtigtund sozial auf das Grundgesetz gründet.Daraus und aus der Tradition unserer Stadtleiten sich die folgenden Eckpunkte ab:. GLEICHBERECHTIGUNG IST EIN ECKPFEILER UNSERES ZUSAMMENLEBENSIm Grundgesetz ist das verfassungsrechtliche Gebotder Gleichberechtigung von Mann und Frau verankert.Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzungder Gleichberechtigung von Frauen und Männernund wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin(Art.Abs.).Dies gilt für alle hier lebenden Menschenund steht über kulturellenund religiösen Normen oder Gebräuchen.. RELIGION GEHÖRT DAZUAlle Religionen unterliegen den rechtstaatlichen Regelnund einem öffentlichen Diskurs.Unsere Stadt ist durch seine christliche Geschichte geprägt.Dies findet auch im Stadtalltag seinen Widerhall.Es gibt in unserer Stadt aber Raumfür alle Religionsgemeinschaften,sie haben die Möglichkeit,in der Öffentlichkeit sichtbar aufzutreten.Wir fordern die Religionen ausdrücklich auf,aktiv am gesellschaftlichen Leben mitzuwirkenund im Sinne eines gesellschaftlichen Miteinandersden interreligiösen Dialog zu stärken.. SCHWÄBISCH GMÜND IST HEIMAT FÜR MENSCHEN ALLER NATIONENSchwäbisch Gmünd bietet Heimatfür Menschen jedweder Nationalität.Unabhängig von ihrer Herkunftverstehen sich hier lebende Menschenals Bürgerin oder Bürger unserer Stadt.Das Zusammenleben in der Stadtgemeinschaftgründet auf Offenheit, Respekt und Toleranz auf allen Seiten.. DIE GEMEINSAME SPRACHE IST DEUTSCHSchwäbisch Gmünd ist eine offene, internationale Stadt,die Mehrsprachigkeit als Zugewinnihrer kulturellen Vielfalt begreift.Die gemeinsame Sprache für das Zusammenlebenin der Stadtgemeinschaft ist Deutsch.Das Beherrschen der deutschen Spracheist Grundvoraussetzung für ein wirkungsvolles Miteinanderund eine gelungene Integration Zugewanderter.. ALLE LEBENSFORMEN FINDEN HIER IHREN PLATZWir leben zusammen in einer pluralistischen Gesellschaft,in der jeder und jede auf dem Grundsatzdes Rechtsstaates seinen individuellen Interessenoder Neigungen leben darf.Heterosexualität und Homosexualität gehören genausowie unterschiedliche geschlechtliche Identitätenzur Vielfalt der Lebensstile in unserer Gesellschaft.. TEILHABE GILT FÜR ALLE MENSCHENMenschen mit Behinderungen sind Bürgerinnen und Bürgermit allen Rechten und Pflichten.Die Stadtgemeinschaft trägt dazu bei,dass Menschen mit Behinderungenbefähigt und gestärkt werden,damit sie wie alle anderen Bürgerinnen und BürgerTeilhabe leben können, ihren Teil zur Gesellschaft beitragen,sich selbstwirksam wahrnehmenund wirksam wahrgenommen werden können.. BÜRGERSCHAFTLICHES ENGAGEMENTEhrenamtliche Tätigkeiten sind Ausdruckunseres gesellschaftlichen Miteinanders.Sie werden in besonderem Maße gefördert.Alle Bürgerinnen und Bürger sollen sich im Rahmenihrer Möglichkeiten bürgerschaftlich engagieren.. SORGENDE GEMEINSCHAFTHöflichkeit, Achtsamkeit gegenüber anderen, Freundlichkeit,Offenheit und gute Umgangsformenzeichnen die Gmünder aus.Eine funktionierende Nachbarschaft wird gepflegt.Das aus dem Sport bekannte „Fairplay“wird in allen Lebensbereichen praktiziert.Wir wollen als Stadtgemeinschaft dafür sorgen,dass niemand durch das soziale Netz fällt.Jede Bürgerin und jeder Bürgermuss sich in unserer Stadt sicher fühlen können.. EIGENES EINKOMMEN DURCH ARBEIT UND ZUGANG ZU BILDUNGJeder Bürger und jede Bürgerin hat Zugang zu Bildung,entsprechend der individuellen Bedürfnisseund unabhängig von Herkunft und finanziellen Möglichkeiten.. WIR SIND SCHWÄBISCH GMÜNDSchwäbisch Gmünd besteht aus der Kernstadtund den elf Stadtteilen• Bargau,• Bettringen,• Degenfeld,• Großdeinbach mit Kleindeinbach, Hangendeinbach,Sachsenhöfe, Radelstetten und Wustenriet,• Herlikofen,• Hussenhofen mit Hirschmühle, Zimmern und Burgholz,• Lindach,• Rechberg,• Rehnenhof/​Wetzgau,• Straßdorf mit Metlangen und Reitprechts• sowie Weiler i.d.B. mit Herdtlinsweiler.Die individuelle Identität und die Traditionen der Stadtteilesind Ausdruck der Vielfältigkeit unserer Stadt.Alle zusammen bilden die Stadt Schwäbisch Gmünd,die als Einheitunter dem Wappen des Einhorns zusammenfindet.