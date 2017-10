Schwäbisch Gmünd | Freitag, 06. Oktober 2017 Freitag, 06. Oktober 2017

90 Jahre Fachschule für Galvanotechnik

Die Ausbildung im Bereich Galvanotechnik hat in Gmünd eine sehr lange Tradition. Vor 90 Jahren wurde die Fachschule für Galvanotechnik gegründet. Seit 25 Jahren gibt es die Fachschule an der Gewerblichen Schule, und ebenfalls 25 Jahre alt ist die Fachschule für Leiterplattentechnik.

Ein Brückenschlag von der Vergangenheit in die Zukunft war der Festakt für das dreifache Jubiläum an der Gewerblichen Schule. Professor Peter Kunz ging bis zu den Urspüngen der Galvanotechnik in Gmünd zurück, die schließlich zur Gründung der Fachschule vorJahren führten. Andere Gäste des Festaktes betonten die Wichtigkeit der Institution und die zukünftige Bedeutung der Galvanotechniker und Leiterplattenhersteller. Mehr dazu lesen Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung.