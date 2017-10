Schwäbisch Gmünd | Freitag, 06. Oktober 2017 Freitag, 06. Oktober 2017

Gmünder Messe für Schmuck und Gerät im Stadtgarten

Fotos: rw

„Jetzt ist’s der richtige Ort und Zeitpunkt“, strahlt Joachim Bläse, Erster Bürgermeister und zugleich zweiter Vorsitzender der Stiftung Gold– und Silberschmiedekunst. Die Sache von Gold und Silber in Tradition und Gegenwart zu vertreten, gehört zu seinen Aufgaben – er kommt ihr mit offensichtlicher Freude und Überzeugung nach.

„Eine Schmuckmesse gehört in den besten Ausstellungsort. Hier im Leutze-​Saal des Stadtgartens, mitten im Remspark, geht einem das Herz auf“, sagt er.Aussteller sind vertreten, von der kleinen Goldschmiede bis zur Silberwarenfabrik, die Fachschule für Gestaltung, Schmuck und Gerät und das Berufskolleg für Design, Schmuck und Gerät präsentieren sich unübersehbar im Foyer, der Edelmetallverband selbst hat einen Stand aufgeschlagen. Am. Oktoberwurde der Verband gegründet – exakt vorJahren, weiß Geschäftsführerin Anne Hélary. „Klein und fein, etwas Besonderes“, so Sven Moeller, der Vorsitzende des Edelmetallverbands, über die Messe. Mehr in der RZ vom. Oktober.