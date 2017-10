Sport | Freitag, 06. Oktober 2017 Freitag, 06. Oktober 2017

Jiu-​Jitsu: Europäische Präsidenten und Großmeister in Gmünd

Am Vorabend des Jiu-​Jitsu-​Europa-​Lehrgangs begrüßte Bürgermeister Dr. Joachim Bläse die aus vielen europäischen Ländern angereisten nationalen Präsidenten sowie die Mitglieder der Führungsriege des Weltverbands WJJF/​WJJKO im Rathaus.

Bläse erinnerte an die Bedeutung von Gmünd als Sportstadt und die erreichten Spitzenleistungen in sehr vielen unterschiedlichen Sportarten. Dass Gmünd eine Hochburg des Jiu Jitsu ist, sei vor allem Sepp Oberhollenzer zu verdanken, dessen Leistungen vom Stadtverband Sport mit der Ernennung zum Sportpionier gewürdigt wurden, sagte Bläse. Am Samstag,. August, werden beim Seminar in der Gmünder Großsporthalle von diesen Großmeistern Selbstverteidigungstechniken vom Feinsten unterrichtet.