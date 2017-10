Schwäbisch Gmünd | Freitag, 06. Oktober 2017 Freitag, 06. Oktober 2017

Musik in Gmünder Kneipen

Galerie (7 Bilder)

Fotos: edk

Kneipenmusik – die Gmünder haben’s erfunden – hat hier Tradition. Vor 27 Jahren ließen es Musiker aller Couleur in der Innenstadt zum ersten Mal krachen. Seit den Anfängen, damals noch als Gmünder Streifen, erlebte die Veranstaltung Hochs und Tiefs. Jetzt war es ein eindeutiges Hoch.

48

45

9

Dieses Jahr beteiligten sichKneipen. MitBands und neun DJs konnte sich das Aufgebot sehen lassen. Die Musikstile – wenn man von klassischer Musik absieht – ließen kaum noch Wünsche offen. Der Marktplatz füllte sich anfangs zwar nur sehr gemächlich. Aber er füllte sich. Zum Auftakt spielte Fabian Bruck mit seiner Band auf dem Marktplatz. Während es dort doch recht frisch war, kamen die Besucher der vielen Kneipen von Anfang an ins Schwitzen. Schon kurz nachUhr war in vielen Gaststätten die Hölle los. So herrschte im Bunten Hund direkt zu Beginn der Musiknacht eine gute bluesige Stimmung. Richtig was los war im Paulaner, wo die Kornis ihr Publikum volkstümlich-​bayerisch rockten. Folklore, aber griechische, durften die Gäste im Poseidon genießen. Und richtig schön darf die Musik von Streetlife im Café Margrit genannt werden.