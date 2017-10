Schwäbisch Gmünd | Freitag, 06. Oktober 2017 Freitag, 06. Oktober 2017

Stiftung Haus Lindenhof: Hermann Staiber eingeführt

„Es geht nicht nur um Zahlen, sondern um Strategie, Pläne, Wettbewerb und Personal“. Der kaufmännische Vorstand der Stiftung Haus Lindenhof hat eine anspruchsvolle Aufgabe. Hermann Staiber wurde offiziell in sein Amt eingeführt.

Lindenhof-​Direktor Jürgen Kunze begrüßte die Gäste im Predigersaal. Der Stiftungsrat wählte Hermann Staiber schon vor einem Jahr zum kaufmännischen Direktor und Nachfolger von Hubert Sorg. Hermann Staiber (), der in Bargau verwurzelt ist, kennt die Stiftung Haus Lindenhof im Detail – ihre Entwicklung hat er in den vergangenen Jahrzehnten miterlebt und selbst vielfach mitgestaltet als Abteilungsleiter im Personalwesen, Bereichsleiter für das Dienstleistungszentrum der Stiftung Haus Lindenhof und Geschäftsführer der Haus Lindenhof Service GmbH. Seine Aufgaben als Vorstand übernahm Hermann Staiber schon im Juli. Mehr in der RZ vom. Oktober.