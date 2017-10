Schwäbisch Gmünd | Samstag, 07. Oktober 2017 Samstag, 07. Oktober 2017

Immer mehr „Knöllchen“

Foto: hs

Die Arbeit des Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD) der Stadt Schwäbisch Gmünd findet in der Bevölkerung überwiegend positive Resonanz. Zu dieser Feststellung kommt ein Bericht mit Bußgeldbilanz, der in der Sitzung des Verwaltungsausschusses des Gemeinderats am Mittwoch, 11 . Oktober, den Stadträten vorgelegt wird.

Im vergangenen Jahr gingen knappMillionen Euro an Buß– und Verwarnungsgeldern ein. Bei den klassischen Parkplatzsünder-​Knöllchen gab’s sozusagen eine Explosion: In den letzten zwei Jahren nahm die Zahl der Verfahren um ein Drittel zu.der berüchtigten gelben Zettelchen wurdenverteilt. Ausführlicher Bericht am Samstag in der Rems-​Zeitung.