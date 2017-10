Ostalb | Sonntag, 08. Oktober 2017 Sonntag, 08. Oktober 2017

Almabtrieb in Frickenhofen

Fotos: Dorothee Wörner

Nein, es ist nicht so, wie es scheint in Frickenhofen. Für den Almabtrieb des SV Frickenhofen am Samstagnachmittag mussten keine Kühe aus dem Allgäu hergebracht werden. Max Ortmann und Lukas Kunz hatten eigene Kühe der Allgäuer Rasse dabei. Schön geschmückt mit großen Glocken um den Hals läuteten sie beim Umzug vom Dorf hinunter ins Tal.

Jede Menge Gaudi in der Vereinsgaststätte des SV beim Sportplatz unten im Tal, wo sich im Anschluss alle zum Wein– und Schlachtfest trafen. Die Mutlanger Musiker, die den Festzug angeführt hatten, ließen es sich nicht nehmen, mit ihrer Blasmusik Stimmung zu machen. Die Zuschauer, die sich ebenfalls auf den Weg machten, freuten sich schon auf die Geselligkeit. Ausführlicher Bericht am Montag in der Rems-​Zeitung.