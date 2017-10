Schwäbisch Gmünd | Sonntag, 08. Oktober 2017 Sonntag, 08. Oktober 2017

Dreifach-​Jubiläum im Begegnungszentrum Riedäcker

Galerie (3 Bilder)

Fotos: nb

Das, was im Mittelpunkt der Arbeit des Fördervereins, des Begegnungszentrums und des Pflegeheims Riedäcker steht – das Gemeinsame und das Ehrenamt – war auch beim Dreifach-​Jubiläum deutlich zu sehen und zu spüren. Mit großer Selbstverständlichkeit und Freude sorgten alle gemeinsam für ein gelungenes Fest.

15

Gefeiert wurden gleich drei Jubiläen – das-​jährige Bestehen des Fördervereins Begegnungszentrum Riedäcker, das zehnjährige Bestehen des Begegnungszentrum sowie das zehnjährige Bestehen des Pflegeheims. Im Begegnungszentrum gebe es immer die Möglichkeit, sich zu begegnen, so Ortsvorsteherin Brigitte Weiß, die zugleich die Vorsitzende des Fördervereins Begegnungszentrum Riedäcker ist. Sie erinnerte daran, dass einst viele Ideen, Verhandlungen und Gespräche notwendig waren, um all die Pläne zu ermöglichen. Vom Rückblick, dem Fest am Sonntag und auch den künftigen Plänen berichtet die Rems-​Zeitung in der Montagausgabe.