Sonntag, 08. Oktober 2017

Erneut ein Brand in der Gartenanlage Lindenfeld

Fotos: edk

Nach dem Brand einer Gartenhütte am Donnerstag in der Kleingartenanlage Lindenfeld hat es am frühen Sonntagmorgen erneut dort gebrannt. Die Feuerwehr Bettringen war mit drei Fahrzeugen und 20 Mann vor Ort, die Gmünder Feuerwehr mit fünf Fahrzeugen und acht Mann.

Vor zwei Tagen noch war sich die Polizei sicher, dass kein neuer Feuerteufel in Bettringen unterwegs ist. Die Ermittlungen der Polizei hätten ergeben, so der Polizei-​Sprecher, dass die Ursache des Brandes am Donnerstag im Bereich eines fahrlässigen Handelns innerhalb der Gartenhütte zu suchen sei. Zur Ursache des aktuellen Brandes umUhr am Sonntagmorgen konnte noch nichts gesagt werden. Die Hütte brannte vollständig aus, die Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt. Noch nicht geklärt ist auch, wer für die mutwilligen Brandstiftungen vor wenigen Tagen (Brand von Müllsäcken und Sonnenschirmen in der Innenstadt und Brandanschlag auf einen Pizzadienst in der Rechbergstraße) verantwortlich ist. Hinweise auf einen Zusammenhang der Brände gibt es laut Polizei nicht.