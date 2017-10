Sport | Sonntag, 08. Oktober 2017 Sonntag, 08. Oktober 2017

FC Normannia kassiert späten Ausgleich

Galerie (1 Bild)

Foto: vog

Wie sich Spiele manchmal gleichen, die Seiten aber wechseln: Nachdem die Normannia vor einigen Wochen zu Hause gegen Öhringen einen 0 : 2 -Rückstand in der Nachspielzeit noch egalisierte, passierte dasselbe am Samstag gegen Calcio Echterdingen – allerdings umgekehrt. Die Gmünder gaben in der 96 . Minute nach einem 2 : 0 mit dem 2 : 2 den Sieg aus der Hand.

0

2

1

2

52

65

2

2

22

2

2

20

1

0

20

25

41

2

0

1

0

33

2

0

9

Zieht man einen Vergleich mit der Partie gegen Öhringen, so liegen fast Welten dazwischen. Die Gäste aus Echterdingen stellten eine spielstarke Mannschaft, die zehn Minuten vor der Pause durch zwei Kopfballtreffer von Fichter und Knecht mitin Rückstand geriet, nach der Pause das Heft aber in die Hand nahm und nach dem.) schon in der. Minute dashätte markieren können.Doch FCN-​Keeper Ellermann, neben Kolb der beste Normanne auf dem Platz, parierte einen Elfer und hielt sein Team im Spiel. Bis zur fünften Minute der Nachspielzeit, in der sich alleSpieler im oder um den Strafraum des FCN herum bei einem Freistoß versammelt hatten und das Leder dann plötzlich im Netz lag. Mit demwar FCN-​Trainer Holger Traub am Ende doch zufrieden. „Ich kann damit leben“, sagte er und anerkannte die Dominanz der Gäste über weite Strecken.Minuten lang musste Normannia-​Torwart Ellermann kaum eingreifen. Dagegen hatten viele Gmünder Zuschauer schon nach fünf Minuten dasbejubelt, dann aber schnell erkennen müssen, dass Bobo Mayer mit einem ansatzlosen Schuss ausMetern nur das Außennetz getroffen hatte. Auch Bauers Schuss nach zwölf Minuten strich um einige Zentimeter über die Latte, doch zumindest in dieser Phase waren die Hausherren aktiver. Dann aber hätte es beinahe auf der anderen Seite geklingelt: Shaban Ismaili hatte ausMetern abgezogen und Ellermann fischte das Leder aus dem Tordreieck. In der. Minute wurde Ismaili ausgewechselt und verschwand gruß– und blicklos an seinem Trainer vorbei in die Kabine.Zu diesem Zeitpunkt lag die Normannia bereits mitvorne. Zunächst kam Stephan Fichter nach einer Ecke von Mayer auf der rechten Seite am Sechser zum Köpfen und markierte das.), drei Minuten später hatte Kolb von der linken Seite geflankt und Knecht gelang ebenfalls per Kopf das. Mehr dazu in der RZ vom. Oktober.