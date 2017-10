Ostalb | Sonntag, 08. Oktober 2017 Sonntag, 08. Oktober 2017

Lorch: Kürbisfest und verkaufsoffener Sonntag

Graue Wolken und dicke Regentropfen — nein, das Wetter war wirklich alles andere als einladend. Und so litten sowohl das zum 20 . Mal stattfindende Kürbisfest im Kloster Lorch als auch der verkaufsoffene Sonntag in der Stadt unter dem Regen. Dennoch zogen Aussteller und Einzelhändler ein positives Fazit.

„Wir haben sehr engagierte Mitglieder, die sich immer wieder etwas Neues einfallen lassen“, lobte Barbara Hammel-​Martincic von der Lorcher Werbegemeinschaft. Und m Kloster harrten nicht nur Kürbisse in allen Größen, Farben und Formen, sondern auch ein großartiger Ausblick über die Stadt und die herbstlich bunten Wälder auf die Gäste.Angesichts so vieler Attraktionen und Genüsse zeigte sich auch der regnerische Lorcher Herbsttag in einem freundlichen Licht und erfreute die Besucher.