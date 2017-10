Ostalb | Sonntag, 08. Oktober 2017 Sonntag, 08. Oktober 2017

Regionaltage in Heubach

Galerie (4 Bilder)

Fotos: dw

Die sechsten Heubacher Regionaltage begannen bereits am Freitag mit Betriebsbesichtigungen und der Eröffnung des Kunsthandwerkermarkts im Kulturhaus „Silberwarenfabrik“. Auch am Samstag und Sonntag wurden den Besuchern viel geboten.

Am Samstag und am Sonntag waren in verschiedenen Schichten insgesamtEuropa Miniköche mit einer Kochshow vertreten. Bewundert wurde der Marktbrunnen, der mit Kürbissen aller Art zur Fruchtsäule umgestaltet wurde. Zwei überdimensionale Strohfiguren luden ein den Regionalmarkt in der Schloßstraße zu besuchen. Dort warteten die Aussteller mit Produkten wie Honig, geräucherten Forellen, Schnaps, Milchprodukten, Obst, Gemüse oder Backwaren auf die Besucher. Am Samstagabend folgten Hunderte von Besuchern der Einladung der Hirschbrauerei zur Bierverkostung in der Braukunst-​Lounge. Der Sonntagmorgen begann mit einem ökumenischen Gottesdienst in der St. Bernhardskirche. Die Werkkapelle SpießhoferBraun unter Dirigent Magnus Barthle spielte zur zünftigen Eröffnung den Deutschmeister-​Regimentsmarsch und Bürgermeister Brütting meinte mit Blick in den verregneten Himmel, dass sich gerade unter den wettermäßig erschwerten Bedingungen die Stärken seiner Stadt zeigten. Er sollte recht behalten — wie man im Bericht in der Montag-​Ausgabe der Rems-​Zeitung nachlesen kann.