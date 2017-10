Schwäbisch Gmünd | Sonntag, 08. Oktober 2017 Sonntag, 08. Oktober 2017

SG 1470 Gmünd: Kleiner Verein in großer Not

Fotos: str und privat

Der kleinste Sportverein in Gmünd und bestimmt auch im weiten Umkreis ist die Schützengilde 1470 Gmünd. Der älteste ohnehin, im ganzen Land zählt man sogar zu den zehn ältesten Vereinen. Doch dieser kleine Verein hat sich oberhalb des Hallenbads ein eigenes Domizil geschaffen, das über Nacht im Mai 2016 plötzlich von der Existenz bedroht war.

Es war der. Mai im vergangenen Jahr, ein Datum, das man im Raum Gmünd nicht vergessen wird. Innerhalb kurzer Zeit haben die starken Regenfälle einen immensen Wasserschaden verursacht. Auch bei den Schützen. Geschätzte Summe:Euro. Die Versicherung bezahlte nicht einmal die Hälfte davon. Jetzt will man sich „freischwimmen“ und hat dabei viel Unterstützung erfahren. Doch Geld für die Fertigstellung der Schießanlage fehlt noch immer. Eine Darstellung des jetzigen Ist-​Zustands am Montag in der Rems-​Zeitung.