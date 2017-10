Schwäbisch Gmünd | Montag, 09. Oktober 2017 Montag, 09. Oktober 2017

520 neue Studierende wurden an PH begrüßt

520 neue Studenten und Studentinnen beginnen jetzt ihre Ausbildung an der Pädagogischen Hochschule in Schwäbisch Gmünd. Am Montag wurden die Studienanfänger offiziell begrüßt.

Bürgermeister Dr. Joachim Bläse und Rektorin Prof. Dr. Astrid Beckmann hießen am Montag die überneuen Studierenden an der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd willkommen. Sie gratulierten den Studierenden zu ihrer Studienwahl an der PH und in der Stauferstadt Schwäbisch Gmünd. In ihrem Grußwort hob die Rektorin hervor, welch große Verantwortung die Studierenden übernehmen, haben sie sich doch für ein Studium mit den Profilschwerpunkten Bildung, Gesundheit und Interkulturalität entschieden – und damit für Zukunftsbereiche von höchster gesellschaftlicher Relevanz.