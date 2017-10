Ostalb | Montag, 09. Oktober 2017 Montag, 09. Oktober 2017

Aus dem Apfelmarkt wurde der Herbstmarkt

In Mögglingen wurde am Sonntag der Herbst gefeiert – und weil zu einem richtigen Herbst auch trübe Tage gehören, arrangierte man sich mit dem Wetter: Plastikplanen über den Marktständen in der Schulstraße und Regenschirme auf dem Marktplatz.

Dennoch konnte sich die Mögglinger Aktionsgemeinschaft über guten Besuch freuen.Der Stand der Mögglinger Bürger für Natur und Umweltschutz unterm Rosenstein, die den Markt mit ausrichten, war umlagert von Kindern. Früher hieß der Herbstmarkt „Apfelmarkt“, und man sieht heute noch warum. Die Kinder durften ihren Apfelsaft selbst herstellen. Wie das geht und was sonst noch zu erleben war, steht am. Oktober in der Rems-​Zeitung.